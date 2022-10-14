Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото со своими детками, а в подписи к ним поздравила военных с Днем украинских защитников.
На первых снимках можно увидеть старшую дочь Илоны и ее мужа Ивана Хомячука Валерию, а затем фото и с младшеньким Домиником. В конце также есть снимок, на котором видно мужа танцовщицы с детьми на руках. При этом стоит отметить, что здесь малыши в милых патриотических костюмах.
В подписи к публикации Гвоздева написала: "Наши дорогие защитники, поздравляем вас с праздником! Каждый из вас Герой нашей стране, благодаря Вам мы до сих пор живем! Вы даже не представляете, как вдохновляете наших детей! Желаем Вам боевого духа, сил, здоровья и побороть врага. Наши дети передают вам поздравления и желают выстоять и победить! Мы с вами! Верим, поддерживаем, помогаем!".
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