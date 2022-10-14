Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства. В этот раз на своей странице в Instagram Эктор показал первые кадры в гостях у победительниц конкурса по лучшей консервации. Видеорезка получилась очень трогательной.

"Каждое наше решение - к лучшему) Если бы я не сделал этот конкурс - вряд ли поехал знакомиться с Украиной еще ближе, или точно не сейчас) Не узнал бы о таких крутых рецептах закруток, и таких душевных людей лично. Это просто бесценно 🙏Наше миникино уже на монтаже, готовимся, как можем) Ждите ❤️", - пишет Хименес-Браво.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф":

"Когда колумбиец больше украинец, чем некоторые украинцы❤️";

"Интересно услышать и увидеть рецепты 😉";

"Эктор, вы удивительный человек, я горжусь вами и вашими достижениями, поступками, добротой и тем, что помогаете людям в такое тяжелое время. Вы с нами, вы украинец, со своими, конечно, корнями";

"Всегда знала, что ты красавчик, во всех смыслах! Всегда равнение на таких!!!";

"Эктор, вы настоящий мужчина, человек, профессионал. Спасибо за поддержку".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.