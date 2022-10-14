Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, в чем ходит по дому.

В этот раз на странице в Instagram артистка решила похвастаться, как утеплилась, и разместила свое фото, на котором позирует на кухне в домашнем костюме и халате, но босиком.

"Нам всем нужно подготовиться к зиме! Сейчас как никогда важно утепляться в домах. Но нам, девушкам, при этом всегда хочется выглядеть красиво и женственно", — пишет Могилевская.

При этом поклонники певицы в комментариях разделились, некоторые раскритиковали ее за такую ​​рекламу брендовых вещей в чрезвычайно затруднительное для украинцев время, а кто-то поддержал Наталию комплиментами:

"У людей денег нет на еду. Сокращения, зарплаты урезали 😡а вы рекламируете халат ☹ я в шоке. Была о вас лучшего мнения, привет из ОДЕССЫ";

"А у нас воды нет никакой, и газа, и свет иногда отключают. Но мы воюем. Если в состоянии, Наталья, не забывайте, мы Украинцы, мы из Донецка";

"Наталья, и вы хороша, и костюм. Только мало у кого есть деньги на такие костюмы";

"Газетами утепляйтесь😂";

"Наталья, надо тапочки надеть, так теплее:) а педикюр супер🌹";

"Наташа, вы изрядно похудели 🔥 такая хорошенькая 😍";

"В таком ненадолго и на мороз можно выйти".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.