Накануне ведущая поделилась трогательным фото со своими дочками Дианой и Полиной и призвала украинцев приобщаться к ее флешмобу.
"Никаких слов не хватит, чтобы выразить свою безграничную благодарность тем, кто за нас стоит! Мои девочки нарисовали картины бойцам, которые борются за нашу независимость! Давайте запустим флешмоб #приветзащитникам от наших детей! Пусть как можно больше бойцов увидит эти искренние детские рисунки и улыбнутся!", - подчеркнула Ребрик.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение, в котором объявила, что ко Дню защитников и защитниц ее благотворительный фонд открывает важный сбор.
"Это очень особенный день в этом году. Как никогда важный 💙💛.Я хочу не просто поблагодарить всех защитников и защитниц. Я хочу попросить каждого и каждую из них: «Береги себя. Будь стальным. Будь для пуль непробиваемым. Будь для врага - страхом. И вернись 🙏. Вернись домой живым» 💔 Мы – их надежный тыл. И нашим защитникам, как никогда, нужна наша поддержка", — пишет Лилия Ребрик.
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"Давайте отблагодарим отважных защитников донатом: тем, кто дорогой ценой защищает нас!", - добавила ведущая.
Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.