Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур.

На своей странице в Instagram певица разместила фрагмент своего нового видеоклипа на песню "Кулями", которую она исполнила вместе с украинским рэпером Paul Hank. Это уже третья музыкальная работа артистки из альбома "Сильная, как никогда".

"На этот раз режиссер Елена Винярская показала самые страшные воспоминания KAMALIYA, которые она пережила с начала войны. Разрушенные дома, подорванные автомобили, оккупированные города… Ужас, страх и безумная страсть певицы — лошади", — сказано в описании видео.

Напомним, после того, как ВСУ уволили Бучу, звезда узнала, что рашисты расстреляли ее лошадей и заминировали конюшню. Так, Камалия потеряла своего любимца Тоти-Сеньора, который был звездой конного спорта Украины.

«Песню «Кулями» для меня написали черниговские авторы, лично пережившие все ужасы российской агрессии. Когда ее пою, еле сдерживаю слезы! Верю, что Украина победит, спасибо ВСУ за наши освобожденные города! Спасибо, что жизнь продолжается!», - добавила певица.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и оценили ее новое творение: "В самом деле невозможно не заплакать….😢😞 ", "Невероятная песня 👍💛💙", "Очень чувствительная песня 😢".

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях.

Также Politeka писала, что Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим видом.