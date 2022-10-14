В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар разместил мощный пост в честь Дня защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.
"Я, Евгений Клопотенко, обещаю сохранить то, что своими жизнями выбаривают наши защитники и защитницы. Я обещаю быть сознательным гражданином своего государства и держать его культурную независимость. Я обещаю изучать, создавать и распространять украинское. Я обещаю быть человеком, достойным хотя бы на 1% тех героев, которые сейчас на фронте", — пишет Клопотенко.
Также Евгений пообещал сделать все, чтобы мы жили в Украине, о которой мечтаем.
"Я буду всегда помнить революцию 2014 года, чтобы не терять фокус. Я обещаю хорошо запоминать, что было и что происходит сейчас. Потому что когда мы будем воспитывать своих детей, то у нас даже не должны возникать вопросы, на каком языке ставить им мультики и давать ли окрошку. И держим в голове: сила - это когда вместе. Слава Украине. Героям Слава", - подчеркнул "Мастер Шеф".
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Поклонники в комментариях поддержали Клопотенко: "Аж мурашки и гордость от ваших слов! Меня вдохновили и я задумалась, что я, возможно, делаю недостаточно", "Очень трогательно!", "Спасибо за ваши слова и поддержку, присоединяюсь к ним❤️".
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.