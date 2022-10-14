Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.
На своей странице в Instagram Бабкин в День защитников и защитниц сообщил о премьере новой песни "Пташка" - дуэта с Владимиром Удовенко.
"После очередного концерта в Европе в поддержку Украины мне пришло сообщение от участника команды «30+» «Лиги Смеха» Вани Кухарчука, у которой я был тренером в мирное время: “Посмотри, пожалуйста, это видео Владимира Удовенко”. Я не знал , кто это, видел парня первый раз, но песня меня задела сразу. Позже мне рассказали его драматическую историю", - вспоминает Бабкин.
До войны Удовенко не имел отношения к музыке, работал менеджером в крупной компании, но 24 февраля его жизнь кардинально изменилась.
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"Первые две недели войны Владимир со своей семьей прятался в подвале в Буче. Там же он и написал свою первую песню. После освобождения Киевщины он вернулся домой, начал записываться на студии, продолжал создавать песни. Поэтому когда произошла трагедия в Еленовке, где российские оккупанты жестоко убили пленных азовцев, появилась "Пташка", — пишет Сергей.
Пташка - это позывной парамедикини из батальона "Азов", которая недавно была освобождена из плена. Именно она и ее героические поступки стали вдохновением для этой композиции.
Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.
Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.