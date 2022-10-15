На своей странице в Instagram, где за ней следят более 56 тысяч фанатов, 40-летняя артистка радует поклонников не только своим творчеством, но и красотой.
На этот раз Николайчук опубликовала эффектное фото, сделанное в Риме. В кадре Аида позирует в смелом наряде с большим декольте и открытым животиком. Таким образом она решила привлечь внимание публики, чтобы получить ответ на вопрос: какая из ее песен нравится подписчикам больше всего.
Поклонники в комментариях засыпали певицу комлиментами и делятся впечатлениями от ее творчества:
"Люблю все твои песни. Каждая - это определенная история, которая находит отклик в сердце. А самая любимая для меня - "Подари";
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"Хотя и не твоя песня, но когда я впервые услышал на Х-фактор, как ты спела "колыбельная", в оригинале уже не могу слушать)";
"Аида, у вас хорошие песни. Но, я думаю, самый большой ваш Хит ждет вас впереди!!!!!Как было с Монатиком. Он тоже выпускал хорошие песни, но после выхода его величайшего Хита (вы знаете, какая это песня) порвал всех и стал более известен. Я желаю вам того же!))";
"The Red Moon! Но все они великолепны, у тебя потрясающий голос! 😄".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.