На своей странице в Instagram, где за ней следят более 56 тысяч фанатов, 40-летняя артистка радует поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

На этот раз Николайчук опубликовала эффектное фото, сделанное в Риме. В кадре Аида позирует в смелом наряде с большим декольте и открытым животиком. Таким образом она решила привлечь внимание публики, чтобы получить ответ на вопрос: какая из ее песен нравится подписчикам больше всего.

Поклонники в комментариях засыпали певицу комлиментами и делятся впечатлениями от ее творчества:

"Люблю все твои песни. Каждая - это определенная история, которая находит отклик в сердце. А самая любимая для меня - "Подари";

"Хотя и не твоя песня, но когда я впервые услышал на Х-фактор, как ты спела "колыбельная", в оригинале уже не могу слушать)";

"Аида, у вас хорошие песни. Но, я думаю, самый большой ваш Хит ждет вас впереди!!!!!Как было с Монатиком. Он тоже выпускал хорошие песни, но после выхода его величайшего Хита (вы знаете, какая это песня) порвал всех и стал более известен. Я желаю вам того же!))";

"The Red Moon! Но все они великолепны, у тебя потрясающий голос! 😄".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.