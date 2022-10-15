Об этом российским СМИ рассказал музыкальный продюсер и бывший директор певицы Сергей Лавров.
По его словам, артистка с уважением относилась к Кадырову, который несколько раз приглашал украинскую артистку на свои праздники.
Лавров рассказал, что на момент получения очередного приглашения София Ротару «уже активно готовилась к встрече Нового года». Певица пригласила на празднование родных, в том числе братьев и сестер, и принципиально отказалась их бросать ради выступления в Чечне. Бывший директор отметил, что принципы звезды не способны поколебать ни большие гонорары, ни влиятельные заказчики.
Была мысль, рассказал Лавров, вывезти всех ее родственников туда, но это оказалось проблематично.
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«И София Михайловна осталась отмечать праздник дома», - рассказал экс-директор Ротару.
Отметим, что София Ротару в 2011 году выступила в Чечне на праздновании, которое было посвящено открытию комплекса «Грозный-сити», Дню города, а также 35-летию Кадырова. Рядом с Кадыров тогда сидели такие гости, как Жан-Клод Ван Дамм, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Игорь Верник.
По данным российских СМИ, до пандемии у Софии Ротару были внушительные гонорары - 50 тысяч долларов за концерт и 100 тысяч долларов за выступление в новогоднюю ночь.
Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.
Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.
Кроме того, Politeka.net писала, что песни Аллы Пугачевой начали отменять в россии.