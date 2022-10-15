Певица София Ротару, которой в этом году исполнилось 75 лет, однажды ответила отказом главе Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом российским СМИ рассказал музыкальный продюсер и бывший директор певицы Сергей Лавров.

По его словам, артистка с уважением относилась к Кадырову, который несколько раз приглашал украинскую артистку на свои праздники.

Лавров рассказал, что на момент получения очередного приглашения София Ротару «уже активно готовилась к встрече Нового года». Певица пригласила на празднование родных, в том числе братьев и сестер, и принципиально отказалась их бросать ради выступления в Чечне. Бывший директор отметил, что принципы звезды не способны поколебать ни большие гонорары, ни влиятельные заказчики.

Была мысль, рассказал Лавров, вывезти всех ее родственников туда, но это оказалось проблематично.

«И София Михайловна осталась отмечать праздник дома», - рассказал экс-директор Ротару.

Отметим, что София Ротару в 2011 году выступила в Чечне на праздновании, которое было посвящено открытию комплекса «Грозный-сити», Дню города, а также 35-летию Кадырова. Рядом с Кадыров тогда сидели такие гости, как Жан-Клод Ван Дамм, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Игорь Верник.

По данным российских СМИ, до пандемии у Софии Ротару были внушительные гонорары - 50 тысяч долларов за концерт и 100 тысяч долларов за выступление в новогоднюю ночь.

Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.

Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.

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