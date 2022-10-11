На своїй сторінці в Instagram Ротару розмістила кадри з палаючими та обвугленими машинами, дитячий майданчик із величезною лійкою, пошкодженим бізнес-центром. Страшні кадри співачка прокоментувала наклейкою у вигляді розбитого серця та коротким підписом «Київ. 10.10. 2022».

Нагадаємо, цього дня центр української столиці зазнав ворожої ракетної атаки. Загинули мирні люди, які їхали чи йшли на роботу. Так, відомо, що в одній з машин була молода жінка, яка встигла завезти маленького сина в сад і поспішала на роботу. Вона загинула.

Додамо, що Софія Михайлівна рідко виходить на зв'язок. Так, її останню посаду в Instagram датовано 7 серпня. Тоді, у день свого ювілею, артистка розповіла, що знаходиться у «своєму місці сили» – у селі Маршинці Чернігівської області.

«Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати», - розповідала Ротару, додавши, що справді зараз рідко пише у соцмережах.

Також Софія Михайлівна зізналася, що зараз не час святкувати ювілей:

«Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, за кілька тижнів після мого Дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про Любов та Світ».

Нагадаємо, Андрій Данилко розповів, до кого на могилу він носить гвоздики.

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