Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво после начала вторжения рф в Украину активно волонтерит и ездит к украинских защитникам. Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц, потому повар не смог проигнорировать это событие и посвятил пост в Instagram для украинских защитников.
"И хотя праздники в этом году отменяли, я просто хочу поздравить каждого бариста, офис-менеджера, айтишника, предпринимателя, студента, медика, пожарного, спасителя, соседского парня, и сына маминой подруги. Каждого парня и девушку, мужчину и женщину, сейчас воюющих ради защиты будущего нашей Родины", - перечислил повар.
Вспомнил Эктор Хименес-Браво также волонтеров, которые до потери пульса воюют на информационном фронте без передышки и донатят, что есть сил.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Выражаем соболезнования": стали известны обстоятельства крушения украинского самолета
"Следующий этап - мобилизация": назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси
Зима будет тяжелой: украинцам назвали список вещей, которыми обязательно надо запастись
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
"Низкий вам поклон. За оборону, за наступление, за преданность, за самопожертвование, за пример, за каждую минуту тишины. Победа за нами, потому что иначе я не собираюсь понимать этот мир. Слава Украине. Слава нации Смерть, неизбежная смерть, врагам", - добавил Эктор Хименес-Браво.
Кроме того, кулинар опубликовал видео, на котором собрал самые интересные моменты со своих поездок к украинским защитникам.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" напомнил украинцам, почему нельзя расслабляться.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как восхищен украинским народом.
Как Politeka сообщала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях, видео.