Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво после начала вторжения рф в Украину активно волонтерит и ездит к украинских защитникам. Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц, потому повар не смог проигнорировать это событие и посвятил пост в Instagram для украинских защитников.

"И хотя праздники в этом году отменяли, я просто хочу поздравить каждого бариста, офис-менеджера, айтишника, предпринимателя, студента, медика, пожарного, спасителя, соседского парня, и сына маминой подруги. Каждого парня и девушку, мужчину и женщину, сейчас воюющих ради защиты будущего нашей Родины", - перечислил повар.

Вспомнил Эктор Хименес-Браво также волонтеров, которые до потери пульса воюют на информационном фронте без передышки и донатят, что есть сил.

"Низкий вам поклон. За оборону, за наступление, за преданность, за самопожертвование, за пример, за каждую минуту тишины. Победа за нами, потому что иначе я не собираюсь понимать этот мир. Слава Украине. Слава нации Смерть, неизбежная смерть, врагам", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Кроме того, кулинар опубликовал видео, на котором собрал самые интересные моменты со своих поездок к украинским защитникам.

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