Ектор Хіменес-Браво вірить, що перемога буде за нами, але для цього потрібно всім щось робити за своїми можливостями.

Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво активно волонтерить і не забуває вести свій блог у Instagram. Кілька годин тому кулінар нагадав українцям, що війна досі триває і не варто розляблятися.

Суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" зазначив, що обстріл 10 жовтня з боку росії змусив повернутися до реальності мирні міста. Населені пункти, які зараз звільняють, живуть у такій реальності вже 230 днів. Крім того, є й великі українські міста, до яких щодня долітають російські снаряди.

"На жаль, у мирних містах, і в мені в тому числі, оселилося відчуття, що Україна вже перемогла, або ось-ось переможе, або ось-ось зайде до Криму і все буде добре. Друзі, це така пастка. І від цього наша здатність мобілізуватися знижується", – попередив Ектор Хіменес-Браво.

Він вірить, що перемога буде за нами, але для цього потрібно всім щось робити за своїми можливостями. І якщо доведеться – йти на фронт.

"Так само як неприємно читати цей пост, має бути зрозуміла думка - кожен з нас має бути готовий піти замінити їх там, на фронті. Бо тільки разом нас не подолати", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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