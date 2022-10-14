На своей странице в Instagram звезда разместила мощный пост в честь Дня защитников и защитниц Украины.

"Когда думала, как поздравить наших защитников, то поняла одну вещь. Нужно показать то, за что они воюют и отдают жизнь и силы. Мое видео как раз об этом 😌 Видите улыбку? Видите жизнь, которая продолжается в Украине? Видите человека, который счастлив несмотря на все? Все делается ради этого и все это благодаря нашим воинам 💔", - пишет Ксения Мишина.

Артистка опубликовала видео, на котором под песню группы Tember Blanche "Про Київ" гуляет по территории одного из столичных ЖК.

"Я могла бы быть счастлива где угодно, но я хочу быть здесь, на своей земле, со своими людьми. И я безгранично благодарна каждому защитнику Украины, что мы продолжаем жить, строить планы, запускать проекты, заботиться о других людях, стоять в пробках, есть вкусную еду, любить, смеяться, плакать, развиваться, смело смотреть в будущее и видеть победу", - признается "Холостячка".

"Впервые в жизни я осознала, как сильно люблю свою страну и что такое честь, совесть, смелость и достоинство! С днем ​​защитников и защитниц Украины! С праздником наши воины и все, кто защищает и помогает Украине на любых уровнях. Наш флаг развевается благодаря вам", - подчеркнула Мишина.

Напомним, Ксения Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.