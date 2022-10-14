Всемирно известный актер и один из самых ярких артистов "Гарри Поттера" скончался в больнице недалеко от Фолкерка.

Сегодня вечером, 14-го октября, стало известно о смерти известного на весь мир актера Робби Колтрейна, который прославился ранее благодаря своей роли в «Гарри Поттере». Известно, что в последние годы артисты испытывал серьезные проблемы со здоровьем, пишет bbc.

В своем заявлении его агент Белинда Райт подтвердила, что актер скончался в больнице недалеко от Фолкерка в Шотландии.

«У него остались сестра Энни Рэй, его дети Спенсер и Элис и их мать Рона Геммелл. Они хотели бы поблагодарить медицинский персонал Королевского госпиталя Форт-Вэлли в Ларберте за их заботу и дипломатию» - сказано также в обращении.

Также в сети высказались и близкие знакомые актера о трагедии, однако не стали раскрывать точные причины его гибели. Ранее они высказывались так:

«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги».

Артист попал в «поттериану» в 51 год. В молодости Колтрейн мечтал стать художником, а позже переквалифицировался в комика и стал выступать на сцене.

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