Сегодня вечером, 14-го октября, стало известно о смерти известного на весь мир актера Робби Колтрейна, который прославился ранее благодаря своей роли в «Гарри Поттере». Известно, что в последние годы артисты испытывал серьезные проблемы со здоровьем, пишет bbc.
В своем заявлении его агент Белинда Райт подтвердила, что актер скончался в больнице недалеко от Фолкерка в Шотландии.
«У него остались сестра Энни Рэй, его дети Спенсер и Элис и их мать Рона Геммелл. Они хотели бы поблагодарить медицинский персонал Королевского госпиталя Форт-Вэлли в Ларберте за их заботу и дипломатию» - сказано также в обращении.
Также в сети высказались и близкие знакомые актера о трагедии, однако не стали раскрывать точные причины его гибели. Ранее они высказывались так:
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«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги».
Артист попал в «поттериану» в 51 год. В молодости Колтрейн мечтал стать художником, а позже переквалифицировался в комика и стал выступать на сцене.
Напомним, что умер американский стендап-комик и актер Гилберт Готфрид.
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Также Politeka писала, что заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов в Киеве.