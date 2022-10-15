Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала украинцам, как изменить свою жизнь к лучшему.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила дать поклонникам совет.

"Знаю, это сейчас очень трудно, но нужно 🙏🏻Измени мысли – измени свою жизнь. Банально? Уже слышали 100 раз? Ок, а сколько раз практиковали? Возможности умственной тренировки безграничны, а ее результаты вечны, однако по-прежнему только очень немногие направляют свои мысли в необходимое русло", — пишет Саливанчук.

Звезда объясняет, что в среднем у человека возникает до 100 тысяч мыслей в день.

"Однако у многих людей больше преобладают негативные мысли: они жалуются, опасаются чего-то, критикуют себя и других, обесценивают себя и других людей. И так из цепной реакции одна ситуация создает негативную мысль и далее эта мысль создает необходимость в ответном действии, а действие приведет к конкретному результату", - утверждает она.

Анна Саливанчук подчеркнула, что все начинается с наших мыслей.

"Повторите 100 раз утром: «Меня ждет успешный день» и посмотрите, как изменится ваше настроение и реакция других людей на вас. Не верите? Тогда повторите 100 раз утром «Меня все достало и ничего не хочу» и настроение будет согласно этой мысли. Не знаю как у вас, но сегодня меня ждет просто потрясающий день! И никакая сирена его не испортит 🙏🏻🙏🏻", - добавила актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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