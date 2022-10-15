В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила дать поклонникам совет.
"Знаю, это сейчас очень трудно, но нужно 🙏🏻Измени мысли – измени свою жизнь. Банально? Уже слышали 100 раз? Ок, а сколько раз практиковали? Возможности умственной тренировки безграничны, а ее результаты вечны, однако по-прежнему только очень немногие направляют свои мысли в необходимое русло", — пишет Саливанчук.
Звезда объясняет, что в среднем у человека возникает до 100 тысяч мыслей в день.
"Однако у многих людей больше преобладают негативные мысли: они жалуются, опасаются чего-то, критикуют себя и других, обесценивают себя и других людей. И так из цепной реакции одна ситуация создает негативную мысль и далее эта мысль создает необходимость в ответном действии, а действие приведет к конкретному результату", - утверждает она.
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Анна Саливанчук подчеркнула, что все начинается с наших мыслей.
"Повторите 100 раз утром: «Меня ждет успешный день» и посмотрите, как изменится ваше настроение и реакция других людей на вас. Не верите? Тогда повторите 100 раз утром «Меня все достало и ничего не хочу» и настроение будет согласно этой мысли. Не знаю как у вас, но сегодня меня ждет просто потрясающий день! И никакая сирена его не испортит 🙏🏻🙏🏻", - добавила актриса.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.