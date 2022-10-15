На своей странице в Instagram ведущая показала своего брата Макара в военной форме, а также кадр, на котором они вместе позируют в студии телеканала "1+1".

"Мой персонал хироу.. мой братик🤗 самый умный из известных мне людей) более 20 лет преподавания в Универе, китайский, английский, французский.. но теперь пришлось выучить язык гранатомета и лютой ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся вместе за всех! ", - написала Лидия Таран под фотографиями.

На публикацию тут же отреагировала ее коллега Маричка Падалко, написав в комментариях: "Макар🔥🔥🔥".

Таким образом, Таран решила поздравить украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, который отмечали накануне, 14 октября.

Украинцы в комментариях поддержали телеведущую, восхищаются ее братом и выражают благодарность: "Береги его Боже)", "да возвратятся для мирных великих дел!", "Пусть Господь оберегает Вашего братца ❤️".

Напомним, Лидия Таран через несколько дней после начала полномасштабного вторжения рф решила выехать с дочерью Василиной в безопасное место. По приглашению друзей они оказались во Франции, где находятся до сих пор.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" дала украинцам неожиданный совет, как жить лучше.

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