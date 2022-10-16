Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко в ярком образе поразила видом на прогулке по Нью-Йорку.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектное видео с прогулки по городу. В кадре модель покрасовалась в модном бежевом тренче, ярко-синих брюках и с небольшой голубой сумочкой.

"4 года спустя, в Нью-Йорке все еще есть мое ❤️", - написала Соня.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Какая ты красивая... 😍", "Голубой твой цвет". На публикацию сразу же отреагировал и возлюбленный внучки Ротару. Денис оставил под видео " ❤️🙌🔥".

Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство: и ее бабушка София Ротару, и отец, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.