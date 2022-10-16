В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар дал простой рецепт из сезонных продуктов.

"Есть выращенное в украинской земле, есть сезонное (собранное в лучший период своего вкуса), есть больше овощей и фруктов. Это три правила, которые делают вам где-то 80% здоровья, и все они реальны даже когда уже холодно. Ибо что у нас тогда есть такого, что круто хранится свежим? Свекла есть, морковь, тыква, сладкий лук. Поэтому это все нужно нарезать крупно, полить растительным маслом и запечь", — пишет Клопотенко.

Готовим при температуре 180 градусов 25 минут. Затем достаем, посыпаем тыквенными и подсолнечными семечками, поливаем лимонным соком и добавляем розмарин.

"Все. Рецепт красоты, молодости и здоровья готов. Потому что у вас там и овощи наши, и жиры хорошие и нужные, и способ приготовления кайф. Я всегда говорю, что когда вы обращаете внимание на родное украинское, то это плюс миллион к привлекательности. К тому же, если вы к своей обычной еде добавляете овощи, то это вам и профилактика ожирения, и пищеварение нормально работает. Знаете, когда поели и не хочется умереть от тяжести", - добавил звезда "Мастер Шеф".

Евгений подчеркнул, что стоит просто добавить 100-150г овощей к каждому приему пищи: "Это вроде и немножко, и несложно, а жизнь станет лучше".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

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