Старшая дочь певицы Оли Поляковой начала обучение в Лондоне, где она поступила в один из престижных музыкальных вузов.

Похоже, 17-летняя Маша решила пойти по стопам звездной мамы. В Украине до начала полномасштабного вторжения рф она уже выступала в качестве солистки панк-рок группы "Швы".

В этот раз на своей странице в Instagram Полякова объявила о начале новой жизни в Великобритании.

"Ну вот у меня началась новая жизнь, я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было не понятно, а что постить, что рассказывать, когда в твоей стране война. Но все же жизнь продолжается, поэтому я возвращаюсь, буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине", - пишет дочь артистки.

Мария также продемонстрировала эффектные фото, на которых она позирует в концертном зале Royal Albert Hall в ажурном вечернем платье с интересным декольте.

Поклонники Поляковой младшей в комментариях поддержали ее, но не обошлось и без критики:

"Машуля! Ты такая красавица и умничка!!! Пусть все тебе удается! От души тебе желаю!";

"Машка, ты крутая, забей на сильно умных за счет других. ❤️";

"Хорошо жить в Англии и только представлять, что ты в Украине";

"Не узнала даже!🔥❤️";

"Люди, почему вы такие зависные, негативные? Маша молодец 🔥".

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