Как сообщает Politeka.net, популярная украинская ведущая активно ведет Инстаграм и нередко впечатляет кадрами. В этот раз Леся показала атмосферное фото, сделанное на природе во время ее вечернкй прогулки.
Так, Никитюк 14 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со спины в обтягивающем платье с вырезом на спине и высоким разрезом. Ведущая уверенно позировала на фоне облачного неба.
Фото предпочла артистка не подписывать, однако поклонники подметили много разных деталей:
«Красотка😍🇺🇦; Самая красивая 😍; Какая величественная красота 😍Лесюня ты супер 💛; вы прекрасна!!😍; Ты визуальный символ Украины!; Почему такая женщина как вы, еще не замужем?; Такая красота😍; Очень хорошая 😍🔥; Национальный пейзаж)😍😍; Боже, какая вы худая😮 Но все равно Невероятно Красивая🔥».
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В первые дни войны Леся Никитюк активно занялась волонтерской деятельностью. Телеведущая отправилась в родной город Хмельницкий, где открыла центр помощи для переселенцев. В своем Инстаграме звезда публикует кадры, где можно увидеть, как она работает на складе, оказывая помощь пострадавшим и военным.
За это время она сделала много снимков с украинскими защитниками, которыми похвасталась под постом с поздравлением.
Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.
Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.
Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.