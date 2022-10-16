В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила интересный пост.

"Перестань жаловаться на жизнь!", - написала Саливанчук и рассказала целую притчу, в которой мастер ответил ученику на вопрос, почему существуют трудности, которые мешают нам достигать цели, отводят в сторону от избранного пути.

"- То, что ты называешь трудностями, - ответил Учитель, - на самом деле является частью твоей цели. Хватит с этим бороться. Только подумай об этом и прими во внимание, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман", - пишет Анна.

Артистка словами мастера добавляет, что нужно подстраиваться под условия и уверенно идти к цели, не обращая внимания на других.

"– Никогда не смотри на других, – улыбнулся Учитель. – У каждого свой лук, своя цель и свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие – возможность научиться стрелять.

Учитель снизил голос и наклонился к ученику:

– И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик... Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер начинает веять не для того, чтобы унести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость . Все это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень", - подчеркнула артистка.

Поэтому, по ее мнению, следует либо перестать жаловаться, либо убрать гордыню и выбрать себе более легкую цель.

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