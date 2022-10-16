Накануне Кристина Горняк отправилась к своим подругам в столицу Австрии Вену, где 10 октября отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Но праздник омрачили ужасающие последствия массированного обстрела украинских городов со стороны российских оккупантов. Затем жена Остапчука на несколько дней поехала отдохнуть на греческий остров Миконос, но сейчас уже вернулась в Киев.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина разместила эффектные фото, сделанные в Ужгороде, а также поделилась переживаниями. Уже долгое время жена ведущего не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей.

"Если я чувствую, что теряю себя или что разбиваюсь на кусочки, то буду делать все, чтобы восстановиться, чтобы не потерять себя, и найти собственную опору. Я у себя одна, и жизнь у меня одна, поэтому всегда себе это напоминаю. Вчера эти слова очень откликнулись вам, поэтому решила их здесь сохранить, вдруг когда-нибудь пригодятся!❤️", — пишет Горняк.

Поклонники в комментариях поддержали Кристину и засыпали ее комплиментами: "Очень отзываются!! ❤️", "Красавица💛💙".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.