Певец Иво Бобул прокомментировал молчание Софии Ротару, до сих пор не сделавшей полноценного заявления по поводу войны россии против Украины.

В интервью Rostyslove Production Бобул заявил, что Ротару для поддержки Украины достаточно просто оставаться в стране. Софию Михайловну за ее аполитическую позицию он не осуждает.

"Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала. Все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может достаточно быть. Я думаю, что будет многое еще сказано. Очень многое", – считает певец.

Вообще Иво Бобул близок с семьей Софии Ротару. Ее сестры, певица Аурика и Лидия крестили его дочь от второго брака.

"Хорошая семья. Лида и Аурика крестили мою дочь Людмилу. С Аурикой мы очень часто общаемся, а с Лидой – реже, созваниваемся", – добавил певец.

Напомним, в августе София Ротару прервала молчание на своей странице в Instagram и сообщила, что приехала в родную деревню Маршинцы. Тогда она рассказала, что поддерживает проект, заботящийся о женах и детях военнослужащих, которые ушли на фронт, и матерях с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне. Но о российской агрессии певица не говорит.

Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.

Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала, что песни Аллы Пугачевой начали отменять в россии.