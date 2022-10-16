В интервью Rostyslove Production Бобул заявил, что Ротару для поддержки Украины достаточно просто оставаться в стране. Софию Михайловну за ее аполитическую позицию он не осуждает.
"Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала. Все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может достаточно быть. Я думаю, что будет многое еще сказано. Очень многое", – считает певец.
Вообще Иво Бобул близок с семьей Софии Ротару. Ее сестры, певица Аурика и Лидия крестили его дочь от второго брака.
"Хорошая семья. Лида и Аурика крестили мою дочь Людмилу. С Аурикой мы очень часто общаемся, а с Лидой – реже, созваниваемся", – добавил певец.
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Напомним, в августе София Ротару прервала молчание на своей странице в Instagram и сообщила, что приехала в родную деревню Маршинцы. Тогда она рассказала, что поддерживает проект, заботящийся о женах и детях военнослужащих, которые ушли на фронт, и матерях с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне. Но о российской агрессии певица не говорит.
Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.
Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.
Кроме того, Politeka.net писала, что песни Аллы Пугачевой начали отменять в россии.