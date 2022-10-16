Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова отправилась на отдых без супруга и посетила Израиль, чтобы увидеться с родственниками. Теперь она активно показывает в социальной сети, как проходят ее будни и делится счастливыми моментами.

«Когда твой ребенок счастлив, ты счастлив вдвойне….❤️» - высказалась Катерина под атмосферными кадрами вместе с малышом.

Отметим, ребенку Катерины и Виктора чуть больше года, однако они стараются активно его развивать и всячески занимаются с ребенком.

«Космос; Когда дети маленькие - это величайшее счастье🙏❤; Это самое главное 🙌; Когда он успел так вырасти?!! Какой уж казак хороший ❤️ А вы счастливы и это главное!; Какие красивые👍; Прекрасные фото🥰; Такой взрослый👍; Читала о Вашей семье всякий бред... Будьте счастливы! 😍; Вы очень хорошая😍».

Отметим, что сам Виктор Павлик остался в Украине - он не может покидать страну во время военного положения, кроме того он дает благотворительные концерты и выступает перед военными. Екатерина Репяхова же рада возможности немного отвлечься от событий в родной стране и провести время с сыночком.

Она сделала эффектные кадры на фоне моря, позируя с малышом, которого держала на руках. Для прогулки блогерша выбрала коротенькие джинсовые шортики, дополнив их светлым топом и белыми кедами.

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.