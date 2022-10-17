На этот раз на своей странице в Instagram Катя в очередной раз ответила на упреки критиков о неуместности развлекательного шоу во время войны.

"Мы едины во всем! Песня наша ДНК, мы поем в укрытиях, мы поем когда хорошо и когда тяжело. Голос країни сейчас это то, что мы делаем ради веры в наше будущее, будущее нашей победы. Воздержитесь от критики, что не ко времени. Это наша работа, работа большой команды, которая работает для продолжения того, за что соревнуются наши ВСУ", - пишет Осадчая.

Ведущая также подчеркнула, что "Голос країни" будет выходить, несмотря на попытки врага заставить нас отказаться от любых радостей.

"Мы поддерживаем экономику, рабочие места, враг хочет, чтобы не было ничего, мы говорим: - какого …я, не дождетесь. Мы продолжаем жить и работать несмотря на все. Спасибо за ваше понимание и отзывчивость. Вы и меня лучшие 🙏🏻❤️" , – добавила Екатерина.

Поклонники в комментариях в большинстве своем поддержали ведущую: "Катя, спасибо Вам за ваш труд, за труд команды, спасибо !!!💙💛", "Не хватает шляпки😍", "Молодцы! Мы поющая нация и это наше оружие!", "Это точно. Так и никак иначе", "Жизнь продолжается❤️Спасибо Вам, госпожа Катерина!", "Если Потап будет в жюри, то никогда это шоу смотреть не буду!!!".

Напомним, Катерина Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

Также Politeka писала, Катерина Осадчая засветилась с известным продюсером за границей, фото.