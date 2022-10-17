На своей странице в Instagram ведущий сообщил, что прямой эфир программы "Сніданок с 1+1" во вторник, 17 октября, начался с укрытия.
Утром россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Зафиксирован один прилет в центре столицы, в Шевченковском районе. Там мощный пожар охватил нежилое помещение, несколько жилых домов повреждены.
Поэтому Юрий Горбунов показал фото со своей коллегой по проекту Людмилой Барбир, сделанное в укрытии.
"Утро в Киеве не очень доброе! Начинаем «Сніданок» с укрытия! Есть прилеты! Но не теряем надежду и оптимизм!! Все будет Украина!! Победим!!", — подчеркнул ведущий.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Ольга Сумская с Борисюком поделилась радостной новостью и показала первые кадры: "Мы все же рискнем!"
Новая денежная помощь стартовала в Украине: кто может получить выплату и какую сумму
В Белгородской области мобилизованные открыли огонь по своим: много "двухсотых", первые подробности
В ОП рассказали, на что россия готова обменять Донбасс: "Они хотят забрать только..."
Украинцы в комментариях поддержали ведущих: "Дай Бог нам всем сил и терпения!!!!❤️", "Очень хорошие.🔥❤️", "Все будет Украина!!!! Мы у себя дома, мы хозяева нашей страны!", "Именно так!💛💙 Молодцы✌🏻", "Николаев 💔 вся ночь такая...".
Добавим, подобная ситуация случалась и на прошлой неделе. 11 октября Горбунов также сообщал, что прямой эфир программы "Сніданок с 1+1" был коротким из-за воздушной тревоги. Тогда Юрий был в студии с Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым.
Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.
Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.