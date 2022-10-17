Популярный украинский продюсер, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов снова сообщил о срыве эфира российскими оккупантами.

На своей странице в Instagram ведущий сообщил, что прямой эфир программы "Сніданок с 1+1" во вторник, 17 октября, начался с укрытия.

Утром россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Зафиксирован один прилет в центре столицы, в Шевченковском районе. Там мощный пожар охватил нежилое помещение, несколько жилых домов повреждены.

Поэтому Юрий Горбунов показал фото со своей коллегой по проекту Людмилой Барбир, сделанное в укрытии.

"Утро в Киеве не очень доброе! Начинаем «Сніданок» с укрытия! Есть прилеты! Но не теряем надежду и оптимизм!! Все будет Украина!! Победим!!", — подчеркнул ведущий.

Украинцы в комментариях поддержали ведущих: "Дай Бог нам всем сил и терпения!!!!❤️", "Очень хорошие.🔥❤️", "Все будет Украина!!!! Мы у себя дома, мы хозяева нашей страны!", "Именно так!💛💙 Молодцы✌🏻", "Николаев 💔 вся ночь такая...".

Добавим, подобная ситуация случалась и на прошлой неделе. 11 октября Горбунов также сообщал, что прямой эфир программы "Сніданок с 1+1" был коротким из-за воздушной тревоги. Тогда Юрий был в студии с Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым.

Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.