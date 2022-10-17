Популярная украинская фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала, как подросли ее дети от боксера Вячеслава Узелкова.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга спортсмена поделилась сразу тремя яркими кадрами с детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией.

Боржемская опубликовала милое селфи, на котором они втроем позируют в салоне авто, а также показала себя и детей в полный рост. Роберт сильно вырос и уже "обогнал" маму.

"Мое вдохновение и жизнь ❤️ Когда у меня спрашивают, что меня мотивирует и вдохновляет, они - мой первый и самый главный ответ", - трогательно подписала фотографии Марина.

Поклонники в комментариях засыпали звезду "Зважені та щасливі" и ее детей комплиментами: "Наши дети, это главное в жизни! Вы как всегда не превзойденные, очень красивые и счастливые! Пусть ангелы оберегают вашу семью!❤️", "Как вырос уже сынок" ", "Какие вы красивы! Молодцы! Дружеские умушки! Счастья вам!", "Да, дети - самое дорогое сокровище! Милашки🔥😍".

Отметим, ранее Марина Боржемская рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Через несколько дней после вторжения рф в Украину экс-супругам впервые со времен развода в 2018 году удалось спокойно поговорить, но перемирие длилось не долго. Марина заявила, что потом Узелков начал ее преследовать своими смс-сообщениями с угрозами.

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