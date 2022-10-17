Вокальное шоу "The Voice Generations", на котором выступила Джамала в ярком образе, это аналог шоу "Голос країни".

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и победительница "Евровидения 2016" Джамала стала специальной гостьей шоу "The Voice Generations" в Литве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, а также опубликовала фото из этого события.

Вокальное шоу "The Voice Generations", на котором выступила Джамала, это аналог шоу "Голос країни". Прямо со сцены знаменитость исполнила песню "1944", с которой стала победительницей песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году. После вторжения россии в Украину эта песня приобрела новое содержание и смысл. Кроме того, артистка исполнила гимн Украины, держа в руках государственный флаг.

В финале конкурса с помощью зрителей было собрано 52 тыс. евро пожертвований для Украины.

Джамала вызвала настоящий фурор своим образом - она появилась в черном брючном костюме. Звезда соединила стильный костюм с туфлями на высоком каблуке, а также дополнила аутфит стильным венком. Кроме того, певица сыграла в футбол.

В комментариях собралось много положительных сообщений. Пользователи сети не только хвалили Джа за внешний вид, но и благодарили Литву за поддержку: "Шикарная 😍Богиня", "Литовцы - наши настоящие друзья и союзники", "Наша красотка", "Спасибо литовцам за поддержку".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.