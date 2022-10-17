Ведущему исполнилось 39 лет, но свято затмила атака на Киев иранскими дронами-камикадзе со стороны российских оккупантов.

На этот раз на своей странице в Instagram Григорий Решетник разместил свое эффектное фото в вышитой сорочке и обратился к поклонникам.

"Мне сегодня 39 🧔🏻‍♂️Сложное утро… сложный год… Но я всем сердцем верю в Украину и несгибаемый украинский народ! Мы обязательно победим и отпразднуем! Как я себе частенько говорю - «Прорвемся» 💪 Берегите себя, верьте, любите жизнь и никогда не сдавайтесь! Обнимаю крепко, ваш Гриша 💙💛", — пишет звезда.

Кроме того, Григорий попросил украинцев принять участие в благотворительном сборе. 10 октября ведущий и его жена Кристина отмечали 12-ю годовщину брака и в тот же день объявили о создании своего семейного благотворительного фонда “Reshetnik Family”. Сейчас они собирают деньги на три тепловизора для украинских защитников на передовой.

"Ps Если Вы готовы присоединиться к сбору Фонда «Reshetnik Family» для ребят с передовой – я стану еще счастливее 🙏", - добавил Решетник.

Друзья и поклонники в комментариях поздравляют ведущего: "С днем ​​рождения, Гриша! 🥳 Мирного неба! 💛💙 Любим и обнимаем!", "Поздравляю с днем ​​рождения! Достойный мужчина, с которого многим надо брать пример! 🥳🎊".

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.