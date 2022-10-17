Как сообщает Politeka.net, в эфире девушка, находясь дома, призналась, что е очень страшно.

«Сейчас я нахожусь в городе Энергодар, Запорожская область. Я вижу, как город умирает. Каждый день я думаю, что этот день может стать последним. Каждый день мы слышим взрывы и понимаем, что это происходит на атомной электростанции. Мне очень страшно за моих родителей особенно. Это очень страшно», - рассказала Паламарь.

Добавим, во время слепых прослушиваний, которые состоялись еще до полномасштабного военного вторжения рф в Украину, Анастасия исполнила песню Потапа и Насти Каменских "Почему".

При этом девушка настолько поразила тренеров, что ради нее даже изменили правила шоу.

В результате Анастасия попала в команду Потапа, где после этого стало на одного человека больше, чем надо. Есть вероятность, что на этапе "батлов" Паламарь попадет в состави трио.

В комментариях к выступлению Насте желают удачи, пишут, что будут голосовать именно за нее и советуют больше не исполнять песни на русском языке.

Напомним, один из тренеров "Голосу країни" Святослав Вакарчук покинул шоу.

Также сообщалось о родственниках в оккупированном Херсоне подопечного Нади Дорофеевой.

Кроме того, Politeka.net писала об артистах-предателях, с которыми переписывался Потап.