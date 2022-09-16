Український продюсер та репер, тренер "Голосу країни-12" Потап повернувся до України після повномасштабного вторгнення росії. В інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" на YouTube музикант розповів, як спілкувався із зірками, які перебувають у росії.
Він зізнався, що йому в основному писали саме українські зірки, що залишилися в росії. Потап не називав імен, але зізнався, що з ними розмовляв.
"Деякі написали мені після Бучі, не називатиму хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я говорю: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну", - розповів Потап .
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Потап також згадав випадок, як почув розмову Насті Каменських з однією з українських зірок, яка посідала мовчазну позицію.
"Чув, коли спускався з другого поверху, як каже Настя: "Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе позбавили українського громадянства". Це до нашої однієї співачки. Ніхто так не зателефонував, не сказав, що ми з вами. Розчарований у тих людях, із якими ми спілкувалися", – розповів Потап.
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