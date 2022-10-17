Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел проникнуться любовью к нашему государству и стать настоящим патриотом. В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво эмоционально высказался об атаке по Киеву утром 17 октября иранскими дронами-камикадзе со стороны российских оккупантов.

"С кем они воюют 2.0. Три военных просто оказались в то время и на том месте — автоматами сбили дрон! Они уже знают, что проиграли. Они засыпают с этими мыслями. Они проиграли еще 24 февраля. Просто эта попытка уничтожить как можно больше инфраструктуры тоже провальна, Украина отстроится гораздо быстрее, чем все мы думаем", - пишет Эктор.

Звезда "Мастер Шеф" также подчеркнул, что не стоит терять бдительность.

"Гордость за украинцев просто не выключается 24/7 ❤️. Но со всем тем, не пренебрегайте тревогами и безопасностью. Мои соболезнования тем, кто сегодня утром потерял дом и родных 🙏. россия — страна террорист", — добавил Хименес-Браво.

Поклонники звездного шефа в комментариях к посту также не сдерживают эмоций: "Украинцы невероятные люди. Ка*апы думают, что они нас запугивают, а на самом деле только злят нас все больше и больше", "Родненькие, злость и ярость проявляем донатами на ВСУ 🙏. Грой надо извести!".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.