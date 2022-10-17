Актриса Лия Ахеджакова, спектакль с которой в российском театре «Современник» отменили в очередной раз, опубликовала фото, сделанное в Киеве после атаки дронов-камикадзе.

Ахеджакова показала фото женщины, которую спасли из-под завалов разрушенного утром 17 октября дома.

«Женщину спасли из-под завалов здания в Шевченковском районе Киева. 17 октября 2022 года», - подписала кадр Ахеджакова.

Добавим, что тем временем стало известно, что количество жертв атаки иранских дронов на жилой дом увеличилось до трех человек. Спасены 19 человек. Разбор завалов и спасательная операция продолжаются.

Несколькими днями Лия Ахеджакова также высказалась относительно взрыва на Крымском мосту и в российском Белгороде.

«Да, очень интересные новости за последние несколько недель. И подрыв Крымского моста, и сегодняшний обстрел белгородской ТЭЦ. Надеюсь, все сняли розовые очки и поняли, что происходит и к чему всё идёт?



2023-2024 гг. должны стать решающими как для России, так и для Украины, США, НАТО, да и вообще для всего мира», - написала Ахеджакова на своей странице в Instagram.

В комментариях актрису подблагодарили за смелость, некоторіе также віразили уверенность в том, что все решится гораздо раньше.

Напомним, ранее Ахеджакова после "нападения" во время спектакля рассказала, что произошло на самом деле.

Также сообщалось, что дом ведущего 1+1 оказался в зоне атаки дронов на жилой дом в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала, что сын известного российского певца и музыканта получил повестку.