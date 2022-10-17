Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто делится с поклонниками публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила фото с места "прилета" в Киеве и обратилась к украинцам.

На фотографии можно увидеть, как спасатели и соответственные службы занимаются ликвидацией последствий утреннего "прилета" в Киеве. Как известно, накануне оккупанты атаковали украинскую столицу иранскими дронами-камикадзе. Большинство беспилотников удалось сбить силами ПВО, однако, несколько из них привели к взрывам и разрушениям. По предварительной информации, есть несколько погибших и пострадавших.

В подписи к публикации Гвоздева поддержала украинцев: "Утро. Киев. Пораженный жилой дом. Дроны-камикадзе. Только наш народ может из окна их отстреливать и смотреть страху и смерти в глаза! Нас не преодолеть, не испугать в не убить. Мы на своей земле и будем сражаться до конца!". Фолловеры танцовщицы тут же принялись комментировать ее публикацию, высказывая свое мнение о случившемся.

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