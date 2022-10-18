Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала на фото свое отчаяние и обратилась к миру.

На новой фотографии Наталья запечатлена во время своего спектакля, на кадре она расстроенная и печальная. На ней темный наряд, волосы распущены и спадают на плечи, а на лице легкий макияж и отчаяние.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Это просто УЖАС! Закройте над нами небо! "Во время поисково-спасательных работ возле жилого дома в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела троих погибших мирных жителей. Среди них – молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", – Виталий Кличко".

Пользователи тут же начали комментировать публикацию звезды: "Сердце разрывается!", "Вечная память погибшим", "Спаси Господи Украину!", "Боже, какая беда. Почему такая несправедливость", "Конченные сволочи!", "Как жалко до боли, до плача, сердце разрывается. И это все не укладывается в голове", "Просто боль", "К сожалению, никто нам его не закроет", "Страшное горе!", "Европе выгоднее продавать оружие, чем просто закрыть нам небо".

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