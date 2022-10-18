Дженнифер Лопес в непривычном образе показала, как привлечь внимание и без парика.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес активно ведет социальные сети и активно публикует новые кадры. Отрывок одного из интервью сразу привлек внимание фанатов.

Дженнифер Лопес позировала без парика и с короткими пушистыми локонами, в доволньо скромном наряде и без яркого макияжа. Особенно фанаты смогли обратить внимание на непривычный стиль.

«Это был первый фильм, который я продюсировала для Nuyorican Productions! Я очень горжусь этим. Мы прошли долгий путь… Отличная история. Отличный актерский состав. Отличная актерская игра. Спасибо, что собрали этот клип» - высказалась Лопес.

В сети отреагировали:

«Это была удивительная игра, которая не была признана; она так постаралась💗; она хорошо постаралась😍; мировая актриса🔥; Я помню, как впервые посмотрел это, именно тогда я влюбился в ваши фильмы ❤️ @jlo; самая красивая королева осени🙏; Отличная музыка 🔥».

Ранее вместе с мужем Беном Аффлеком Лопес впервые появилась на публике после свадьбы на показе Ralph Lauren весна 2023.

Артистка появилась в длинном черном платье в тонкую полоску с глубоким v-образным вырезом из коллекции Ralph Lauren Pre-Fall этого года. Сам наряд обошелся артистке за 3290 долларов. Образ она дополнила дизайнерскими туфлями от Christian Louboutin, также она выбрала клатч Terry Ellis, колье Jacquie Aiche и оригинальную шляпу.

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