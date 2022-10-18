Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

Как оказалось, Даша снимала новое видео этой своей рубрики после окончания воздушной тревоги в Киеве. По словам девушки, чтобы не происходило, нужно продолжать жить, поэтому она решила и дальше показывать фолловерам, как наряжается в своей гардеробной.

Так, в этот раз блогерша примерила черное платье необычного кроя с открытой спиной, и рассказала, что оно от украинского бренда. Однако, для выхода из дома выбрала более практичный образ – джинсы, светлую футболку и стильный серый пиджак со съемной баской. А дополнила образ белоснежными кедами и модными солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Собираемся и продолжаем жить".

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