Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным видео, на котором показала мужа и маленького сына.

Как видно, в котором ролике Илона и ее муж Иван забавляются с маленьким сыном Домиником под веселую музыку. Родители в домашних образах просто по очереди зацеловывают малыша в щечки, а тот мило хихикает в ответ.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Пока есть время – любите, берегите, целуйте и живите!". Поклонники тут же принялась комментировать новое видео танцовщицы: "Класс", "Грустно так", "Обожаю. Вы невероятны", "Это так круто и правильно", "Да, любить нужно всех и сегодня", "Боже, какие вы классные. У меня мурашки по коже прошли, когда смотрела видео. Очень мило и трогательно".

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