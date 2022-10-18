По его словам, из-за взрывной волны пострадала и его квартира.

«Там выбило стекло. У меня на балконе нет стекла практически во всех окнах, которые выше меня. Там убирать и убирать, но это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит в том доме. Волна взрывная была такой сильной, что дом мой, который стоит вплотную к тому зданию, который сейчас почти полностью разрушен, получил трещину», - сообщил Гордеев.

По его словам, дом поврежден достаточно существенно. Но, отметил телеведущий, все это ничто по сравнению с тем, что произошло в соседних квартирах. Как известно, в результате атаки и взрыва погибли 4 человека.

«Вика из goodwine. Я не знал Вику, потому что просто ходил в другой гудвайн. Иначе бы обязательно знал и наверняка был бы хорошо знаком. Пока я отделался испугом и стеклом, моя беременная соседка Вика в эти же минуты погибла под завалами в объятиях своего мужа», – рассказал Гордеев на своей странице в Facebook.

Известно, что девушка была на шестом месяце беременности.

Напомним, ранее Гордеев показал фото с места атаки – вместо дома руины.

Также сообщалось, что актер Костя Войтенко рассказал, что теперь будет с российскими актерами, которые в будущем захотят сниматься в Украине как прежде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лия Ахеджакова показала россиянам фото из Киева после атаки.