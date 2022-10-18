Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой" в стартовом сезоне, начала активнее высказываться о том, что происходит в ее жизни. В этот раз Ксения затронула тему обстрелов и ракетных ударов со стороны россиян.
«Нет такого дня, чтоб они не терроризировали нас. Сегодня еще один день, когда от новостей становится не по себе.
Пока такая ситуация в нашей стране, я все равно занимаюсь своей красотой. Приехала в клинику красоты» - высказалась Мишина о своих последних буднях.
Как можно заметить, несмотря на запугивания со стороны оккупантов, артистка продолжает развиваться дальше.
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Ранее на своей странице в Instagram звезда разместила мощный пост в честь Дня защитников и защитниц Украины.
"Когда думала, как поздравить наших защитников, то поняла одну вещь. Нужно показать то, за что они воюют и отдают жизнь и силы. Мое видео как раз об этом 😌 Видите улыбку? Видите жизнь, которая продолжается в Украине? Видите человека, который счастлив несмотря на все? Все делается ради этого и все это благодаря нашим воинам 💔", - пишет Ксения Мишина.
Напомним, Ксения Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.