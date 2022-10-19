Актриса, главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина похвасталась, как ухаживает за собой.

Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", часто восхищает фанатов стройной фигурой, моложавым видом и безупречными длинными локонами. Нередко у звезды спрашивают секреты ее красоты.

Не так давно Ксения честно призналась - для результата всегда надо работать над собой, а она - далеко не идеал, ей есть над чем работать. Поэтому ранее она ходила на эндосферу, ходит на специальный массаж и к косметологу на различные процедуры.

«Сплошной кайф – процедура Огонь и Лед. Дают специальную штуку, чтоб не пекло, потом наносили масочку с ощущением холода» - говорит Ксения.

Также Ксения затронула тему обстрелов и ракетных ударов со стороны россиян.

«Нет такого дня, чтоб они не терроризировали нас. Сегодня еще один день, когда от новостей становится не по себе.

Пока такая ситуация в нашей стране, я все равно занимаюсь своей красотой. Приехала в клинику красоты» - высказалась Мишина о своих последних буднях.

Напомним, Ксения Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.