Ксения Мишина спросила у своих подписчиков, стоит ли ей соглашаться на свидание с таинственным романтиком, который устроил ей такой сюрприз.

Как сообщает Politeka.net, актриса Ксения Мишина получила роскошный и романтический подарок, которого не ожидала получить. Знаменитость показала, каким неожиданным подарком ее впечатлили. Как рассказала актриса подписчикам в Instagram, она и сама не знала, от кого подарок.

Когда Ксения Мишина зашла на паркинг и просто не узнала свой автомобиль. Он был обклеен цветами. Также на авто красовались красные воздушные шарики в форме сердец, а еще актрису ждал букет роскошных роз и игрушечный мишка.

Незнакомец оставил записку, в которой пригласил Ксению на свидание в этот четверг, а также строго-настрого запретил знаменитости снимать цветы с авто.

Впрочем, цветы пришлось снять с авто. Актрису остановила полиция и попросила это сделать. Цветы мешали другим автомобилям.

"Меня остановила полиция и сказала, чтобы я все это сняла, потому что все это летит на авто позади меня. Я не понимаю почему? Ну и что? Ну летит… Просто цветочек прилетел, это же прикольно… Просто завидуют", — отметила актриса.

Ксения Мишина спросила у своих подписчиков, стоит ли ей соглашаться на свидание с таинственным романтиком, который устроил ей такой сюрприз. Кроме того, актриса пообещала рассказать подробности, если все же решится на свидание.

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