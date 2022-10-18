Украинская певица Злата Огневич не выдержала и рассказала, почему артистов недооценивают.

Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич решила высказаться о том, как недооценивают работу певца. Артистка решила подробнее рассказать о своем недовольстве.

«Как так получить, что такой нелегкий путь, труд и талант артиста полностью обесценился организаторами благотворительных мероприятий. Имею в виду вечеринки/концерты, где продают билеты, где есть возможность выделить минимальный гонорар.

Речь идет именно про вечеринки/благотворительные вечера от посольств, и так далее. Да, есть концерты для военных, особенно на волонтерских засадах. И так будет всегда, могу сказать со своей стороны» - говорит Злата.

Также несколько часов назад она прогулялась по Киеву и показала в Instagram, как сейчас выглядит знаковое для нее место, которое попало под обстрел россиян 10 ноября.

После обстрела россиян страдают в основном не военные, а гражданские объекты. Среди них – Дом учителя, который и был знаковым местом для Златы Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.