Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который недавно ездил за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото, а в подписи к нему поделился наблюдением в украинском сегменте ютуба.

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересном ракурсе, сидя на капоте автомобиле. Примечательно, что снимок практически весь черно-белый, однако сам автомобиль оформлен в цветах украинского флага – он сине-желтый. А Саша появился на фото в коротких шортах и светлой футболке с принтом.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Вы видите, как расцветает украинский YouTube? Кайфую от всего происходящего: волонтеры о волонтерах, соловьиное шоу, фразы, куча импровизационных, ну Золкин. Что еще не упомянул? Это все очень! Похожий период был с музыкой, Монатик, Внука и потом почти каждый, кто появлялся, знал, что делает… Думаю, такая трансформация будет и в кино, впоследствии. Потому что все творческие – люди, президент, страна и владелец этого авто".

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