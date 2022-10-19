Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото и рассказала, как отмечает свой день рождения и какое желание загадала.
По словам Светланы, она решила отметить свой день рождения в семейном кругу, и мечтает в этот день только об одном – мире в Украине. А в качестве подарка от себя украинцам, решила направить миллион гривен на восстановление домов в Ирпене. Звезда отметила, что была в Ирпене и своими глазами видела разрешения, нанесенные российской армией.
"Вместо миллиона алых роз – миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание – мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы все семьи, как можно скорее, собрались за своим большим и мирным столом. Именно поэтому в свой день рождения, я хочу перечислить миллион гривен, на восстановление трех разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень", - написала Лобода.
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