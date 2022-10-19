Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

Так, в ролике можно увидеть, что блогерша, пока создает свой новый лук, все время отвлекается, то на ребенка, то на шум за окном, и моментами выглядит очень взволнованной. Тем не менее, продолжает работать над образом.

В этот раз Даша надела черную "хищную" юбку интересной текстуры, которую соединилась с черно-белой полосатой кофтой и массивными темными ботами. Сверху она накинула темную куртку оверсайз и дополнила аутфит модной сумочкой.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео Квитковой, делясь своим мнением о ее образе: "Без обид. Мне кофточка не очень подходит сюда и еще вижу вместо куртки, вашу крутую косуху", "Хочу теперь каждый день такие видео, буду учиться стилю у тебя", "Что-то на комфортном и красивом", "Вы красавица! Вид супер! По моему мнению, куртка не очень подходит сюда. Весь образ на ней прячется", "Вы такая худышка, что даже при заправленном в юбку свитере ваша талия такая хрупкая".

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