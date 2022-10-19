Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычные кадры со своего путешествия в Японию с коллективом и анонсировала концерты с местными музыкантами.

Как видно, на новых фото и видео Александра появилась в разных локациях и образах. Она вместе с Дмитрием Мазураком позировала для снимков, выступала на сцене и даже под сопилку исполнила известный хит "Червона калина".

В подписи к публикации Зарицкая рассказала о своем визите в азиатскую страну: "Наша Япония. Сегодня успели встретиться с вице-премьером и послом Украины в Японии, рассказать о ситуации дома и почувствовать невероятную поддержку. А уже завтра – споем для вас в необычном составе, с местными музыкантами и сверхкрутым японским гитаристом. Не пропустите".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Саши: "Хорошего концерта", "Невероятные", "Александра, вы невероятны", "Любим. С нетерпением ждем сегодняшний вечер", "Удачи Вам, наша KAZKA!".

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