Певица и одна из тренеров шоу «Голос страны» Оля Полякова рассказала о чувствах от первого раза, когда пришлось нажать на кнопку и каких мужчин предпочитает.

Так, за кулисами «Голоса страны» Полякова призналась, что выбирать участников, нажимать на красную кнопку – это большая ответственность.

А еще и сложность, ведь приходится делать свой выбор, только слыша голос человека.

«Мы привыкли, что мы артистов наблюдаем, видим, а не только слышим. Поэтому артисты так много уделяют внимание внешнему виду. Это и костюмы, прически, мейк-ап, а тут ты всего этого не видишь. Ты слышишь только голос. И я поняла, что без этого это очень сложно. Ты оборачиваешься и иногда ты совсем не ждешь увидеть то, что ты видишь. Потому что голос звучит и ты себе рисуешь человека, а оборачиваешься… Ты нарисовал себе, что там такая хрупкая девушка стоит, возможно, в белом платье. Ты разворачиваешься, а там стоит красивый парень. Это очень неожиданно», – призналась Полякова.

Кстати, певицца предпочитает мужчин с высокими голосами.

«В кастинге было много людей, которых ты слушаешь, и это женщина... очень много мужчин с высокими голосами. Я очень люблю высокие мужские голоса и у меня в команде уже есть несколько таких людей», - рассказала Полякова.

Напомним, Полякова разразилась гневом после того, как в России украли ее песню неудобным образом.

Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.

Также Politeka.net писала, что Полякова перепела "Королеву ночи" на украинском.