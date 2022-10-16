Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А тепер Оля вирішила перекласти пісню "Королева ночі", про що повідомив ЖВЛ на своїй сторінці в Інстаграм.

"А ти вже знаєш, що "Королева ночі" звучатиме українською мовою? Тренер "Голосу країни" Оля Полякова перекладає свої хіти на солов'їну", - написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нарешті! Щелепа стала на своє місце! Молодець", "Пристосована!!! Не вірю в її щирість! Їй більше «кокошник» підходив...", "Не минуло й півроку. лицемірка...і справа не тільки в мові...", "Щоб порівняти звучання пісень українською та російською мовами можна послухати хіти Пивоварова Рандеву та Дежавю.

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Нагадаємо, Оля Полякова приголомшила виглядом поруч із Плакідюк із "Супер топ-модель по-українськи"

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім.

Також Politeka писала, що старша дочка Полякової зворушила кадрами з молодшою ​​сестрою