Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже пішла стопами зіркової мами, ставши солісткою молодіжної панк-рок групи. А нещодавно стало відомо, що Маша вступила на навчання до Лондона. При цьому Полякова зізнавалася, що не відкладала гроші на навчання доньки і через війну не може дати будь-якої освіти. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша вирішила показати, чим харчується, поділившись кадрами у своєму блозі. А після цього показала фрукти, говорячи, що це харчування для її легень. Таким чином дочка Полякової зізналася, що палить.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мама знає?", "не сподобалося користувачеві Оля Полякова", "Коли почав розуміти", "чому я розумію про що це??? краще я б так алгебру розуміла", "українська мова, воу і ти згадала, що українка" , "Я все Олегу розповім", "Спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла", "я не настільки тупа щоб платити гроші за повітря зі смаком".

Нагадаємо, донька Олі Полякової розпочала нове життя в Лондоні та вразила кадрами.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім.

Також Politeka писала, що дочка Полякової порадувала гарною новиною